Commerzbank: Ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Liebe Leser,

die Commerzbank hat an den Börsen zuletzt weiter überzeugt. Die Aktie befindet sich nach Auffassung von charttechnischen Spezialisten in einem Aufwärtsmarsch, der jetzt noch einmal zu einem Aufschlag von 30 % und mehr führen kann. Dabei ist der Wert nach unten hin gut geschützt und somit eine der vielleicht besten Anlagen in diesem Segment. Im Detail: Die Aktie ist am Donnerstag minimal nach unten gerutscht. Dies ist nach Meinung der charttechnischen Spezialisten mit Blick auf den langfristigen Kursverlauf jedoch keinesfalls dramatisch. Denn langfristig bewegt sich die Aktie weiterhin in einem Aufwärtstrend, bei dem es gelegentlich eben zu Gewinnmitnahmen komme. Hier hat der Wert vor allem dadurch bei Charttechnikern gepunktet, dass bei 12 Euro eine sehr kräftige Unterstützung vorzuliegen scheint. Der langfristig sichtbare Aufwärtstrend ist nach dieser Auffassung kaum gefährdet. Hierbei ist eine Aufwärtstrendgerade entstanden, die neben den genannten 12 Euro als Unterstützung fungieren sollte. Der Wert könne nun seine bisherigen Zwischenhochs anpeilen, heißt es. Bei 12,82 Euro findet sich das aktuelle 2-Jahres-Hoch, das am 19. Dezember realisiert wurde. Die Aktie läuft im Prinzip aber bereits auf das 3-Jahres-Top bei 13,28 Euro vom 8. April 2015 zu, heißt es in den Stellungnahmen. Noch wichtiger sollte das derzeitige 5-Jahres-Hoch bei 14,39 Euro sein, das am 4. April 2014 markiert worden war.

Darüber befänden sich dann keinerlei Widerstände, heißt es vonseiten der charttechnischen Spezialisten mit Blick auf die nächste runde Kursgrenze bei 20 Euro. Insofern ist es nicht für den weiteren Kursverlauf nicht von Belang, dass die Unicredit meldete, sie wolle die Commerzbank aktuell nicht übernehmen. Noch immer sind 15 % aller Bankanalysten der Meinung, der Titel sei ein Kauf. 65 % wollen die Aktie halten und 20 % plädieren für einen Verkauf.

Technische Analysten: Aktie im Aufwärtsmarsch!

Auch technische Analysten sind zufrieden. Sie kommen zu dem Urteil, dass sich die Aktie klar im Hausse-Modus befinde. Die Trendpfeile sind durchgehend nach oben gerichtet. Die Distanz zum GD200 beläuft sich auf knapp 18 %. Ein deutliches Kaufsignal!

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Frank Holbaum.