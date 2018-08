Commerzbank verdient operativ mehr als erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die teilverstaatlichte Commerzbank profitiert zunehmend von ihrem Sparkurs und dem Ausbau des Privatkundengeschäfts.



Im zweiten Quartal zog das operative Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr um 117 Prozent auf 389 Millionen Euro an, wie die Bank am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 272 Millionen Euro - im Vorjahresquartal hatte die Bank wegen der Kosten für den Konzernumbau inklusive des Abbaus von mehreren tausende Stellen rote Zahlen geschrieben. Mit den Ergebnis im zweiten Quartal übertraf die Bank die Erwartungen der Experten.

Mit dem Quartalsergebnis ist die Bank auf Kurs, 2018 nach zwei mageren Jahren wieder einen deutlichen Gewinn zu erzielen. Die Investoren, die in den vergangenen Jahren unter dem starkem Kursverlust der Aktie gelitten hatten, sollen im Frühjahr 2019 wieder eine Dividende erhalten - es wäre das erste Mal seit drei Jahren. Die Bank peilt eine Zahlung von 20 Cent je Anteil an. Das ist im Rahmen der Expertenerwartungen.