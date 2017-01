Die Commerzbank und die Widerstände!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Liebe Leser,

letzte Woche beschäftigten die Nachrichten zur Commerzbank die Gemüter der Anleger. Denn das Bankhaus präsentierte weniger schlechte Zahlen, als man vermutet hätte. Immerhin gab es seit August 2016 einen Anstieg von 44,82 %. Wird sich dies so fortsetzen?

Optisch gut, aber? Klar, die Commerzbank-Aktie verzeichnete seit August 2016 einen Anstieg von 44,82 %, doch sieht man dies in Relation zu dem geringen Preis für die Aktie dann sieht der relative Anstieg besser aus als er in Wirklichkeit ist. Tatsächlich ist er derzeit nicht mehr als eine leichte Erholung, die dann früher oder später auf starke, technische Preiswiderstände treffen kann. Diese Widerstände werden durch den 100- (derzeit bei 8,90 Euro je Aktie) sowie den 200-Wochendurchschnitten (bei 9,74 Euro je Aktie) sichtbar, denn beide verlaufen nur geringfügig voneinander entfernt, was die Widerstandszone relevanter macht.

Quartalszahlen super? Die letzten Quartalszahlen haben die Anleger sicher positiv überrascht Trotz der roten Zahlen waren diese nicht so schlecht wie erwartet. Und erfahrungsgemäß ist das für die Börse oft schon genug, um gewisse, kurz- bis mittelfristige Erwartungen freizusetzen

Dem Jahresziel, nämlich in den schwarzen Zahlen zu landen, scheint die Commerzbank deutlich näher gekommen zu sein. Ob sich diese Entwicklung bewahrheitet, muss man nun beobachten. Als positiv zeigten sich für den Bankensektor ja schon die Entwicklungen bei den Zinsen in den USA sowie der Ausgang bei den US-Präsidentschaftswahlen und der Besserung bei den italienischen Banken. Wird die Commerzbank weiter überzeugend performen?

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse