Commerzbank: Das sollten Anleger beachten!

die Commerzbank konnte zuletzt wieder ein starkes Signal setzen. Die Aktie ist auf dem Weg zu neuen Zwischenhochs und könnte in den kommenden Monaten zu Kursgewinnen von mehr als 20 % ansetzen, heißt es. Die Aktie konnte zuletzt einen klaren Aufwärtstrend bestätigen und läuft auf frühere Hochs zu, ohne dabei ausgebremst zu werden. Im Einzelnen: Der Wert befindet sich inzwischen auf bestem Weg in Richtung 13 Euro, nachdem die Kurse im September anfingen, sukzessive nach oben zu klettern. Konkret: Ausgehend von einer Unterstützung in Höhe von 10 Euro stieg der Kurs kräftig an. Dabei wurden Widerstände überwunden und neue Unterstützungen errichtet. Die Aktie überwand die runden 11 Euro und konnte dann auch die massive Hürde von 12 Euro von unten nach oben durchkreuzen. Die nächsten Schritte waren eine Stabilisierung der Haltezone sowie die Generierung eines neuen 2-Jahres-Hochs bei 12,82 Euro. Dies wurde am 19. Dezember erreicht. Nun wartet die nächste Hürde bei 13,28 Euro, dem 3-Jahres-Hoch vom 8. April 2015. Das 5-Jahres-Top bei 14,39 Euro wurde am 4. April 2014 realisiert. Sollte die Aktie es schaffen, auch dieses Top zu überwinden, dann stünde der Weg frei, auch 15 Euro zu erklimmen und schließlich mangels größeren Widerständen in Richtung 20 Euro zu laufen. Nach unten hin ist der Wert durch die Unterstützung bei 12 Euro schon massiv abgesichert. Zudem finden sich kleinere Haltezonen zwischen 11 und 12 Euro. Wirtschaftlich betrachtet hat die Aktie keine neuen Impulse erhalten. Bankanalysten sind zu 15 % der Meinung, dass der Wert kaufenswert sei. 65 % wollen halten und nur 20 % verkaufen den Titel.

Technische Analyse: Klarer Trend

Technisch betrachtet ist die Aktie in einem klaren Aufwärtstrend. Der Wert konnte die einzelnen Trendpfeile in allen Dimensionen nach oben drehen. Ein Abstand von gut 16 % zum GD200 bedeuten, dass ein klares Kaufsignal vorliegt!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.