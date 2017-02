Commerzbank: Das sieht gut aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

die Commerzbank-Tochter Comdirect hat Zahlen für Januar 2017 geliefert – wie sah es da im operativen Geschäft aus? Die Zahl der Kunden lag bei der comdirect-Gruppe demnach bei 3,125 Mio. Personen, was einem Anstieg von ca. 8.000 Kunden gegenüber dem Vormonat entsprach. Denn im Dezember 2016 lag der Vergleichswert bei 3,117 Mio. Die Zahl der Depots stieg nicht ganz so stark, aber immerhin um rund 6.000 auf 1,873 Mio.; dies lässt darauf schließen, dass es durchaus einen signifikanten Teil an Neukunden gibt, die das Angebot der Comdirect „nur“ für den Zahlungsverkehr und nicht für den Aktienhandel nutzen möchten.

Commerzbank-Tochter Comdirect: Insgesamt gute Monatszahlen

Und um welche Beträge geht es da? Auch dazu gab es Zahlen. Demnach lag das betreute Kundenvermögen per Ende Januar 2017 bei 77,13 Mrd. Euro. Das war ein deutlicher Anstieg von 1,38 Mrd. Euro gegenüber dem betreuten Kundenvermögen per Stand Ende Dezember 2016, als dieser Wert bei 75,75 Mrd. Euro gelegen hatte. Ein wie großer Teil des Anstiegs auf den Vermögenseffekt (gestiegene Wertpapierkurse) oder auf Einzahlungen bzw. die neuen Kunden zurückzuführen ist, wurde dabei nicht aufgeschlüsselt. Insgesamt durchaus solide Zahlen der Commerzbank-Tochter comdirect für Januar 2017.

Ein Gastbeitrag von Peter Niedermeyer.

