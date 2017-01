Commerzbank: Das sieht gut aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

letzte Woche hatten die Aktionäre von der Commerzbank durchaus Grund zum lachen. War doch zu lesen, dass das Bankhaus auch kurz nach Sylvester super performt. So katapultierte ein Tagesplus von über 4,20 Prozent die Aktie am 4. Januar an die Spitze des Deutschen Aktienindex. Seit Jahresbeginn stand da bereits ein Plus von etwa 8 Prozent zu Buche. Wie wird sich die Situation nun weiter entwickeln?

Besseres Ranking! Die weltweit größte Ratingagentur Standard & Poor’s prüft aktuell ein besseres Ranking für deutsche Geldhäuser und darin ist auch die Commerzbank involviert. So steht dann auch ihr aktuelles Rating „BBB+“ jetzt auf dem Prüfstand. Die Anleger hoffen auf das Beste, denn eine bessere Einstufung der Bonität hätte eine höhere Kreditwürdigkeit zur Folge und die Bank könnte sich zukünftig mit geringeren Zinsen refinanzieren oder neue Kredite preiswerter aufnehmen.

Der bereits in 2016 begonnene Erfolg der deutschen Bank Aktien scheint sich also auch in 2017 weiter fortzusetzen und die Aktien der Geldhäuser stehen nun auf dem Fokus der Anleger. Wird auch die Commerzbank ihr Stück vom Kuchen abbekommen? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

