Commerzbank sendet Überlebenszeichen!

die Aktie der Commerzbank ist in den vergangenen Tagen recht deutlich gestiegen und konnte damit eine kleine Trendwende einleiten. Allerdings stockte der jüngste Anstieg, da es zum Ende der Woche einen kleinen Abverkauf gab. Analysten schätzten jedoch jüngst die Aussichten der Aktie als gut ein, nachdem die Commerzbank für die nächsten Jahre das operative Ergebnis deutlich verbessern soll. Statt aktuell 1,4 Mrd. Euro soll das operative Ergebis demnach bis zum Jahr 2020 auf 2,34 Mrd. Euro klettern. Der Überschuss in der Bilanz wird danach um mehr als 1 Mrd. Euro auf 1,6 Mrd. Euro anwachsen.

Restrukturierung bald beendet

Noch leiden die Ergebnisse unter den Aufwendungen für die Restrukturierung, nachdem die Bank in der Finanzkrise 2008 massive Verluste erlitten hatte und in der Folge am Markt neu positioniert werden musste. Ab 2019 nun wird die Commerzbank etwa 0,5 Mrd. Euro weniger in diese Maßnahmen investieren müssen, meinten Analysten in einer ersten Einschätzung nun. Sobald das Zinsniveau in der Euro-Zone klettert, soll dann auch das Geschäft noch profitabler werden.

Aus technischer Sicht wird der zuletzt eroberte Aufwärtstrend auch fortgesetzt. Die Aktie notiert in allen wichtigen zeitlichen Dimensionen oberhalb ihrer trendentscheidenden Marken.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.