Commerzbank prüft Schärfung ihrer Strategie im Herbst

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Commerzbank-Chef Martin Zielke deutet mögliche Änderungen der Strategie seines Instituts im Herbst an. "Wir werden im Herbst, wenn der übliche Strategiezyklus ausläuft, prüfen, ob wir an der einen oder anderen Stelle noch einmal nachschärfen", sagte Zielke dem "Handelsblatt" (Montagsausgabe). Als Misstrauensvotum gegen die eigene, aktuelle Strategie will Zielke das aber nicht verstanden wissen.

"Wir haben eine funktionierende Strategie. Wir haben den Zusammenschluss mit der Deutschen Bank nicht geprüft, weil wir an diese Strategie nicht mehr glauben, sondern weil wir prüfen wollten, ob etwas Stärkeres und Leistungsfähigeres entstehen kann", sagte der Commerzbank-Chef. Den Fusionsverhandlungen mit der Deutschen Bank, die am Donnerstag nach sechs Wochen ergebnislos abgebrochen wurden, kann Zielke auch Positives abgewinnen. "Wir haben eine hohe Solidarisierung der Mitarbeiter der Bank und wir haben eine große Unterstützung durch die Kunden erlebt. Beides gibt uns Rückenwind, dieses Momentum wollen wir nutzen", sagte er. Der Commerzbank-Chef hofft dabei auch auf Rückenwind im Geschäft. Firmenkunden würden ihr Geschäft häufig auf mehrere Banken verteilen. "Viele Unternehmen haben uns in den vergangenen Wochen gesagt, wie wichtig es ihnen ist, dass es uns gibt. Das ist eine gute Ausgangsbasis für künftige Gespräche, von denen ich hoffe, dass sie zu mehr Geschäft führen", sagte er. Einige Kunden hätten schon signalisiert, dass sie bereit seien, die Commerzbank "stärker zu berücksichtigen".

Foto: über dts Nachrichtenagentur