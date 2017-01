Commerzbank: Nach oben?

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

die Aktienkurse reagierten in der letzten Woche prompt auf die Nachrichten bei der Commerzbank, denn die schnitt trotz roter Zahlen nicht so schlecht ab wie ursprünglich erwartet und ist auch hinsichtlich ihrer Zukunftspläne durchaus gut aufgestellt. Die wichtigsten Nachrichten, die letzte Woche die Commerzbank und deren Kurse bewegt haben waren folgende:

Die Erholungsrallye: Auch am Anfang des neuen Jahres kann die Commerzbank-Aktie ihre Erholungsrallye fortsetzen. So hat sich die Aktie auf 3-Monats-Sicht um nunmehr knapp 35 Prozent verbessert und bald scheint dadurch auch die Abwärtstrendlinie, die bei 7,87 Euro verläuft, in erreichbare Nähe gerückt zu sein. Sollte diese Marke nachhaltig überwunden werden, dann steht einem weiteren Kursanstieg nichts im Wege und auch die nächsten Hürden würden dann erst im Bereich von 8,35 und 8,45 Euro auftauchen.

Konzernumbau: Mit seinem Konzernumbau kommt das zweitgrößte Geldhaus Deutschlands scheinbar ebenfalls gut voran, denn hier soll das Privat- und Firmenkundengeschäft künftig der Fokus sein, die Mittelstandsbank wird aufgespalten.

Die Quartalszahlen: Bei den vorgelegten Zahlen zum dritten Quartal summierten sich zwar die Verluste wegen der mit dem Umbau einhergehenden Abschreibungen auf 288 Mio. Euro, doch die Analysten hatten zuvor mit einem Fehlbetrag von 500 Mio. Euro gerechnet. Auch Abschreibungen auf das defizitäre Geschäft mit Schiffskrediten haben das Ergebnis belastet.

Gewinn! Auf 9-Monats-Sicht konnte die Bank einen Gewinn von 96 Mio. Euro verzeichnen und man ist sich sicher, auch im Gesamtjahr schwarze Zahlen schreiben zu können. Auch konnte das selbst gesteckte Ziel, binnen vier Jahren 1 Mio. neue Privatkunden hinzu zugewinnen, noch Ende 2016 realisiert werden.

Kann die Commerzbank nun wie geplant im laufenden Jahr weitere 500.000 Kunden von ihrer Leistung überzeugen? Wir bleiben für Sie am Ball.

