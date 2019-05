Commerzbank: Gar nicht schlecht!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Liebe Leser,

letzte Woche berichtete Dr. Bernd Heim wie es derzeit um die Commerzbank steht. Hier sein Fazit:

Finanztrends Video zu Commerzbank



mehr >

Der Stand! Bei der Commerzbank kommt es nun darauf an, die Gegenbewegung bis zur Überwindung des kurzfristigen Abwärtstrends fortzuführen. Die Entwicklung! Am 27. Dezember wurde auf dem Niveau von 5,50 Euro eine seit September anhaltende Abwärtsbewegung überwunden und es ging in eine neue Aufwärtsbewegung über, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!