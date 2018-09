Commerzbank – kommt das große Kaufsignal?

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Immerhin um rund 20 Prozent ging es seit Anfang September mit der Aktie der Commerzbank nach oben. Der Rausschmiss aus dem DAX scheint dem Titel also nicht zu schaden, auch wenn der Jahreshöchststand von rund 14 Euro noch in weiter Ferne liegt. Bevor die Aktie jedoch in diese Region vorstößt, liegt eine starke Widerstandszone vor dem Papier. War die Erholung der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Sebastian Steyer.