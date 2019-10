Commerzbank: Das könnte schwierig werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die Commerzbank will bei der geplanten Eingliederung ihrer Tochter Comdirect nun Nägel mit Köpfen machen: Das Geldinstitut hat den Aktionären am Mittwoch ein Übernahmeangebot vorgelegt. Die Anteilseigner sollen je Aktie 11,44 Euro in bar erhalten, wie die Commerzbank mitteilte. Das Angebot soll bis zum 6. Dezember laufen und steht unter dem Vorbehalt, dass die Commerzbank dann 90 Prozent der Comdirect-Aktien hält. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



