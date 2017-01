Commerzbank kämpft mit starkem GEGENWIND!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

den Banken geht es dieser Tage an der Börse an den Kragen. Nicht nur die Deutsche Bank steht unter Druck, auch die Commerzbank muss mit einer negativen Stimmung kämpfen. Für besonders viel Aufsehen sorgt heute eine Verkaufsempfehlung der UBS. Zwar sind höhere Zinsen in den USA prinzipiell eine gute Nachricht für Banken. Die Analysten sind aber der Ansicht, dass es noch Jahre dauern wird, bis sich dies auch sichtbar bei der Commerzbank bemerkbar machen wird.

Langfristig gute Aussichten?

Immerhin mit Blick auf die langfristige Entwicklung bleiben die Analysten bei der Commerzbank positiv. Nach einer negativen Entwicklung soll demnach wieder eine Erholung folgen. Insgesamt solle sich die Rallye der europäischen Bankenbranche weiter fortsetzen, obwohl so mancher Titel schon jetzt überbewertet sei. Die Spannung im Bankensektor nimmt jetzt ohne Zweifel wieder zu, da schon bald auch neue Zahlen der wichtigen Institute anstehen. Auch die Commerzbank wird ihre Ergebnisse Anfang Februar präsentieren und damit sehr wahrscheinlich neue Impulse für den Aktienkurs liefern. Es wäre sogar gut möglich, dass damit der mittelfristige Trend für die nächsten Wochen fest gesetzt wird. Den 9. Februar markieren sich Anleger deshalb rot im Kalender.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

