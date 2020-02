Commerzbank: Ein jäher Absturz!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

In der Commerzbank-Aktie short zu sein, war lange Zeit keine gute Idee. Seit dem Hoch vom 18. Februar bei 6,83 Euro bringt eine entsprechende Positionierung jedoch wieder hohe Gewinne, denn die Party der Bullen endete mit einem gewaltigen Kater. So schnell wie die Aktie zuvor angestiegen war, ist sie in den letzten Tagen auch wieder zurückgefallen.

Am Montag wurde dabei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung