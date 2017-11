Commerzbank: Das ist die passende Antwort!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Liebe Leser,

nachdem es am Montag und am Dienstag noch Verluste zu beklagen gab, konnte die Commerzbank-Aktie am Mittwoch wieder um rund 2 % aufsatteln. musste nun einen weiteren Rücksetzer hinnehmen. Damit nähert sich der Banktitel nun auch wieder der aus charttechnischer Sicht bedeutenden Hürde von 12 Euro. Von unten stützt eine Aufwärtstrendgerade, die seit dem Beginn des Aufwärtsmarsches Anfang September konstruierbar ist. Der gestrige Tagesgewinn war ein wichtiges Signal, auch im Hinblick darauf, dass die Aktie zuvor fünf Tage in Folge keine Gewinne einfahren konnte.

Unter dem Strich steht binnen einer Woche nun ein leichter Kursaufschlag von gut 1 % zu Buche. Auch auf Sicht von einem Monat notiert die Aktie wieder leicht im Plus. Das aktuelle 2-Jahres-Hoch bei 12,16 Euro vom 25. Oktober 2017 ist nun auch wieder zum Greifen nah. Charttechnisch betrachtet sollten zunächst 12 Euro überwunden werden. Dies könnte schwierig genug werden. Nach unten hin finden sich bereits Haltezonen im Bereich von 11 Euro.

Technische Analysten: So schnell kann es gehen

Technische Analysten verweisen darauf, dass die Aktie nun wieder den GD20 als Signal für die kurzfristige Trendentwicklung überwunden hat. Dieser war noch einen Tag zuvor unterkreuzt worden. Damit sind wieder alle Trendpfeile aufwärts gedreht, sodass sich ein breit angelegter Hausse-Modus feststellen lässt. Der GD200 als Maßstab für die langfristige Trendanalyse ist noch immer fast 17 % entfernt. Erst bei Kursen unter 10 Euro würde es tatsächlich kritisch.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Frank Holbaum.