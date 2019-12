Commerzbank: Das hätte man besser machen können!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die Commerzbank-Aktie scheiterte in dieser Woche daran, den Widerstand bei 5,70 Euro zu überwinden. In insgesamt drei Anläufen kam der Wert in der Vorwoche nicht über einen Anstieg bis auf 5,65 Euro hinaus. Am Montag gab es für diese Schwäche dann die Quittung. Viele Anleger nahmen vor den Feiertagen ihre Gewinne mit, sodass die Commerzbank-Aktie bis zum Handelsschluss auf 5,43 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung