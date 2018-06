Commerzbank geht bei Blockchain voran

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die Commerzbank ist der Enterprise Ethereum Alliance (EEA) beigetreten. Dabei handelt es sich laut Unternehmensmitteilung um ein weltweites Blockchain-Konsortium, das insbesondere industrieübergreifende Kooperationen in den Fokus stellen will. Sie wurde 2017 ins Leben gerufen und habe sich zum Ziel gesetzt, ?auf Basis der Ethereum-Technologie eine unternehmensfähige Software zu definieren, die in der Lage ist, komplexe und anspruchsvolle Anwendungen mit hoher Geschwindigkeit ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Achim Graf.