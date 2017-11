Commerzbank: Ein ganz wichtiges Signal!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Liebe Leser,

die Commerzbank hat in den vergangenen Sitzungen wichtige, wenn auch kleine Gewinne geschafft. Damit wurde die Marke von 12 Euro überwunden, die als massive Hürde auf dem Weg nach oben gilt. Jetzt habe die Commerzbank beste Chancen, bis auf 15 Euro zu steigen, womit eine Kurspotenzial von mehr als 24 % entstünde. Im Einzelnen: Die Aktie gewann innerhalb von zwei Wochen zwar nur 1,6 % hinzu, schaffte es dabei aber die runde Hürde von 12 Euro zu überkreuzen. Im Anschluss gelang es sogar, bei 12,32 Euro ein neues 2-Jahres-Hoch zu markieren. Darüber eröffnen sich große Chancen auf weitere Tops.

Die Aktie hatte am 8. April 2015 das aktuell gültige 3-Jahres-Hoch bei 13,28 Euro markiert. Darüber wartet dann sogar das 5-Jahres-Hoch bei 14,39 Euro, das bislang noch 19 % entfernt liegt. Nach unten hin dürften bereits Unterstützungen bei 11 Euro greifen. Sollten die Kurse weiter rutschen, finden sich zwischen 10,40 Euro und 11 noch weitere Haltezonen. Insofern ist die Aktie aus charttechnischer Sicht gut aufgestellt. Wirtschaftlich orientierte Analysten konnten zuletzt keine nennenswerten Informationen mehr in ihr Meinungsbild einbauen. Nur noch 5 % sind der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 60 % aller Bankanalysten halten den Wert und 35 % verkaufen derzeit. Die Stimmung ist also ebenfalls relativ gut.

Technische Analysten: Aktie im klaren Aufwärtstrend!

Die technischen Analysten sind derzeit der Meinung, die Aktie sei im klaren Aufwärtstrend. Die Trendpfeile sind in jeder zeitlichen Dimension aufwärts gerichtet. Der Abstand zum GD200 beläuft sich derzeit auf 17 %. Insofern ist die Aktie auch langfristig betrachtet im Hausse-Modus. Ein klares Kaufsignal! Allerdings ist der Titel in den kürzerfristigen Dimensionen nicht weit von einem möglichen Trendwechsel entfernt. So liegt der GD20 bei 11,95 Euro. Insofern ist auch mit einigen Schwankungen zu rechnen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.