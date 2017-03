Commerzbank erwartet Fortsetzung des Immobilienbooms

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank rechnet mit einer Fortsetzung des Nachfragebooms nach Baufinanzierungen.



"Wir gehen von weiterem Marktwachstum aus", sagte Privatkundenvorstand Michael Mandel am Dienstag in Frankfurt. Im Vergleich zu anderen EU-Ländern sei die Eigentumsquote in Deutschland immer noch gering. Deutschlands zweitgrößte Privatbank will von dem Immobilienboom kräftig profitieren. In diesem Jahr strebt sie nach Angaben Mandels in der Baufinanzierung in Deutschland ein Neugeschäft von mindestens zwölf Milliarden Euro an. Bis 2020 soll es um bis zu 40 Prozent wachsen./mar/DP/fbr