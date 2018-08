Commerzbank bleibt auf Kurs zu Gewinnplus 2018

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank sieht sich nach zwei mageren Jahren auf Kurs zu einem Gewinnplus 2018. Der Jahresauftakt war aus Sicht des Vorstands bereits vielversprechend, an diesem Dienstag (07.00 Uhr) legt das teilverstaatlichte Institut die Zahlen für das zweite Vierteljahr vor.





Analysten erwarten, dass für den Zeitraum April bis Juni unter dem Strich mehr als 200 Millionen Euro Überschuss stehen werden. Ein Jahr zuvor hatten die auf einen Schlag verbuchten Kosten für den Abbau Tausender Stellen ein tiefes Loch in die Quartalsbilanz gerissen: 637 Millionen Euro Verlust standen seinerzeit in den Büchern. Bis 2020 will die Bank die Zahl der Vollzeitstellen um 7300 auf 36 000 verringern.

Weiterhin kräftig wachsen soll unterdessen die Zahl der Kunden. Die Großbank mit zuletzt 12,8 Millionen Privatkunden in Deutschland will bis zum Jahr 2020 zwei Millionen zusätzliche Klienten anlocken. Davon verspricht sich die Commerzbank auf lange Sicht mehr Gewinn.