Commerzbank bleibt in LAUERSTELLUNG!

um die Commerzbank ist es in letzter Zeit erstaunlich ruhig geworden. Der Newsflow ist nahezu zum Erliegen gekommen, was immerhin auch keine schlechten Nachrichten für das angeschlagene Geldhaus bedeutet. Aktuell macht die Nachricht um den Erwerb der Münchner Highlight Towers die Runde. Die Vermögensverwaltungstochter der Commerzbank übernimmt die Immobilien vom Bürozentrum Parkstadt München und erhält damit über 86.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche. 97 Prozent der Nutzflächen sind bereits vermietet und dürften für nicht zu verachtende Einnahmen sorgen.

Nicht von der Commerzbank selbst, sondern von Insidern stammt heute die Meldung, dass Deutschlands zweitgrößte Bank sich ab 2017 aus dem persischen Golf zurückziehen möchte. Kunden sei bereits mitgeteilt worden, dass an 1. Januar keine Zahlungen mehr in Euro abgewickelt werden. Mit diesem Schritt will die Commerzbank sich wohl gegen mögliche Strafzahlungen schützen. Im Jahr 2015 musste das Geldhaus Milliarden aufgrund von Vorwürfen der Geldwäsche zahlen. Ausnahmen sind den Berichten nach denkbar, allerdings nur bei Kunden, die die Commerzbank als ein geringes Risiko ansieht. Ein Sprecher der Bank gab zu den Vorgängen lediglich bekannt, dass die Commerzbank in einzelnen Ländern aufgehört habe, bestimmte Dienstleistungen im Zahlungsverkehr anzubieten. Konkrete Informationen, wo das der Fall ist, wurden aber nicht genannt.

