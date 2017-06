Commerzbank: Ziehen die anderen Analysten nach?

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Lieber Leser,

die Commerzbank-Aktie zählte am Mittwoch zu den größten Gewinnern im deutschen Leitindex DAX. Ausschlaggebend war eine doppelte Hochstufung der Schweizer Großbank UBS. Will heißen, die bisherige Verkaufsempfehlung wurde in eine Kaufempfehlung umgewandelt, obendrein wurde das Kursziel von zuvor 6,50 auf satte 11,50 Euro angehoben.

Analyst Daniele Brupbacher begründete dies mit den positiven Ertragsaussichten der Commerzbank. So traut er dem Kreditinstitut zu, bis 2020 eine Eigenkapitalrendite (ROTE) in Höhe von 6 Prozent zu erreichen. Seine eigene Ertragsprognose erhöhte er für den genannten Zeitraum um 320 Mio. Euro – nicht zuletzt wegen der Aussicht auf steigende Zinserträge. Im besten Fall hält der Experte sogar Notierungen von 16,50 Euro für möglich.

Geht jetzt ein Ruck durch die Analystenzunft?

Ist dies womöglich der Startschuss für eine umfassende Neubewertung durch die covernden Analysten? Bislang hat die starke Performance der Commerzbank-Aktie in diesem Jahr (YTD: fast +28 Prozent) bei Analysehäusern und Research-Banken nicht zu einem Umdenken geführt. Die überwiegende Mehrheit stuft das Papier weiterhin mit „Halten“ oder „Verkaufen“ ein. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 8,29 Euro mehr als 10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs.

Anleger lassen sich davon aber nicht entmutigen und setzen stattdessen auf einen baldigen Kurswechsel der EZB. Es wird darüber spekuliert, dass die Frankfurter Währungshüter im Juli das Ende der ultralockeren Geldpolitik einläuten könnten. Im Falle steigender Zinsen wird die Commerzbank innerhalb der Euro-Zone allgemeinhin als einer der größten potenziellen Nutznießer angesehen.

Ein Beitrag von Hermann Pichler.