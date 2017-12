Commerzbank: Ein Zeichen der Stärke!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Liebe Leser,

die Aktie der Commerzbank hat am Freitag erneut ein gutes Ergebnis präsentiert, am Ende des Tages ging es mit einem Gewinn von 0,66 % aus dem Handel. Chartanalysten sind der Meinung, dass die wiederholte Verteidigung einer wichtigen Untergrenze ein deutliches Signal für einen starken Aufwärtstrend darstelle. Kursgewinne von 15 bis 20 % und mehr seien nun möglich. Im Einzelnen: Der Kurs legte um einige Cent zu. Übergeordnet befindet sich der Wert ohnehin in einem starken Aufwärtstrend, nachdem die Kurse zwischenzeitlich im Herbst bereits in einen kleineren Seitwärtstrend eingeschwenkt waren. Die Aktie kletterte dann jedoch Anfang November häufiger über die Marke von 12 Euro und zeigte sich dort nun nach einem kleineren Rücksetzer unbeeindruckt. Damit ist die Marke abgesichert. An starken Tagen kann die Commerzbank schnell das bisherige 2-Jahres-Hoch bei 12,32 Euro vom 20. November angreifen. Dann wären auch 13,28 Euro als das aktuelle 3-Jahres-Top vom 8. April 2015 als Kursziel denkbar. 14,39 Euro als das 5-Jahres-Hoch vom 4. April 2014 ist ebenfalls ein realistisches Ziel. Fast 20 % Aufwärtspotenzial sind bis dahin auszumachen. Nach unten hin ist die Commerzbank bestens abgesichert.

12 Euro stehen wie beschrieben als erste Untergrenze zur Verfügung. Dann würden auch Kurse zwischen 11 und 12 Euro als Unterstützungszone fungieren. Dementsprechend ist die Aktie auch unter Bankanalysten zuletzt etwas beliebter geworden. 10 % empfehlen einen Kauf, 65 % halten und 25 % erwägen einen Verkauf.

Technische Analyse: Klarer Kauf

Technische Analysten sind der Meinung, die Aktie sei ein klarer Kauf. Der Wert konnte in den vergangenen Wochen alle Trendpfeile nach oben drehen. Die Aktie hat gegenüber dem GD200 einen Vorsprung von mehr als 16 %. Ein deutliches Kaufsignal!

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Frank Holbaum.