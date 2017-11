Commerzbank: Wo bleiben neue Impulse?

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Liebe Leser,

so richtig gut hat sich die Commerzbank-Aktie seit Veröffentlichung der jüngsten Quartalszahlen vorige Woche nicht entwickelt. Wer darauf gesetzt hatte, dass die Commerzbank kurz nach den Zahlen ein neues Jahreshoch markieren würde, sah sich enttäuscht. Das bisherige 12-Monats-Hoch liegt nach wie vor bei rund 12,40 Euro, markiert Ende Oktober. Da lag der Kurs zu Mitte dieser Handelswoche dann doch spürbar darunter, im Bereich 11,15 Euro. Immerhin, von da aus hat sich die Notierung dann doch wieder etwas nach oben notiert. Aber nach einer richtig klaren Fortsetzung des Aufwärtstrends sieht es nicht aus. Dabei waren die Zahlen gar nicht schlecht ausgefallen:

Commerzbank: Das dritte Quartal brachte Anstieg beim operativen Ergebnis

So lag das Konzernergebnis der Commerzbank in den ersten neun Monaten 2017 zwar bei „nur“ 66 Mio. Euro. Doch dabei sollte beachtet werden, dass die Commerzbank im zweiten Quartal sehr hohe Restrukturierungsaufwendungen in Höhe von 807 Mio. Euro verbucht hatte. Wenn trotz dieser hohen Belastung noch ein Plus bleibt, ist das durchaus bemerkenswert. Die Frage ist aber nun natürlich, ob die Commerzbank jetzt mit dieser Restrukturierung gut aufgestellt ist und sich die Ausgaben auszahlen. Das wird sich noch zeigen müssen.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.