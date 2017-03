Commerzbank: Wie lange geht das gut?

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die aktuellsten News und Analysen zur Commerzbank-Aktie: Commerzbank-Aktie steigt Die Commerzbank-Aktie (Hier erhalten Sie eine kostenlose Profi-Analyse zur Commerzbank-Aktie) steigt heute um über 3% und schiebt sich damit an die Dax-Spitze. Damit können sich die Aktionäre seit dem 6-Monats-Tief (5,62 Euro) am 13. Oktober 2016 über einen Kursgewinn in Höhe von 43% freuen....