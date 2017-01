Commerzbank: Wichtige Hürde voraus!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

die Aktien der Commerzbank befinden sich seit Mitte Oktober klar im Aufwind. Kursgewinne von gut ein Drittel sprechen eine eindeutige Sprache. Profitieren konnte das zweitgrößte deutsche Geldhaus dabei sicherlich auch von Brancheneffekten. Der überraschende Wahlerfolg von Donald Trump und anziehende Zinsen haben den international tätigen Finanzinstituten zu einem kräftigen Jahresendspurt verholfen. Doch anders als die Deutsche Bank, die seit Mitte Dezember kaum Veränderungen aufweist, geht die Erholungsrallye bei der Commerzbank weiter. Damit rückt auch der langfristige Abwärtstrend (seit April 2014) immer näher. Dieser verläuft aktuell bei 8,10 Euro. Sollte es der Aktie gelingen, diese Marke nach oben zu durchbrechen, winkt ein weiteres kräftiges Kaufsignal.

Offensive im Großkundengeschäft

Auch bei der Neuausrichtung macht das Geldhaus gute Fortschritte. Der Fokus soll in Zukunft auf dem Privat- und Firmenkundengeschäft liegen. Hierbei werden kleinere Firmenkunden von der Privatbank betreut und größere Firmenkunden mit der Investmentbank zusammengelegt. Zuletzt gab die Commerzbank bekannt, dass das selbst gesteckte Ziel, binnen drei Jahren 1 Mio. neue Privatkunden hinzuzugewinnen per Ende 2016 erreicht werden konnte. Nun hat Firmenkunden-Chef Michael Reuther auch bei den großen Geschäftskunden zum Angriff geblasen. „Wir möchten 10.000 neue Kunden gewinnen, insbesondere in der Umsatzgrößenordnung von 15 Mio. bis 100 Mio. Euro“, sagte der Manager gegenüber der Börsen-Zeitung. Sein Segment umfasst nach aktuellem Stand rund 60.000 Kunden. Im Privatkundengeschäft befinden sich derweil weitere 40.000 Firmen, deren Umsatz unterhalb von 15 Mio. Euro liegt. Laut Reuther wolle man auch Unternehmen mit Einnahmen von 250 Mio. Euro und mehr für sich gewinnen.

Ein Gastbeitrag von Hermann Pichler.

