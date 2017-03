Commerzbank: Weiteres massives Kaufsignal in Sicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

die Commerzbank-Aktie ist im Februar nach den durchwachsenen Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 deutlich in die Knie gegangen. Im Zuge dessen wurde auch die seit letztem Oktober gültige mittelfristige Aufwärtstrendlinie nach unten verlassen. Die Kursentwicklung wurde von einer Flut an pessimistischen Analysteneinschätzungen begleitet, die sich nach den Zahlen auf das zweitgrößte deutsche Geldhaus gestürzt haben. Um die letzte Kaufempfehlung zu finden, muss man ohnehin lange zurückblicken. Sie datiert vom 4. Januar und wurde seinerzeit vom Bankhaus Lampe ausgesprochen mit einem Kursziel von 9,00 Euro.

Es geht wieder aufwärts

Trotz der zahlreichen Negativkommentare konnte sich der DAX-Titel in den letzten Tagen wieder aufbäumen. Seit dem 24. Februar zeigt der Trend mit einem Kurszuwachs von gut 9 Prozent kontinuierlich nach oben. Für Rückenwind sorgen Stimmen aus den USA, die eine weitere Leitzinsanhebung der US-Notenbank Fed in Aussicht stellen. Die geldpolitischen Maßnahmen der Zentralbank zeigen bereits Wirkung, in den USA notieren 10-jährige Staatsanleihen auf dem höchsten Stand seit 2014. In Europa ist von der Zinswende indes noch wenig zu spüren, Notenbankchef Mario Draghi hält weiterhin an seiner Null-Prozent-Zinspolitik fest. Aber je öfter seine US-Kollegin Janet Yellen an der Zinsschraube dreht, desto stärker gerät auch Draghi unter Zugzwang. Die Commerzbank würde hiervon stark profitieren.

Aber auch so ist die Charttechnik aufseiten der Frankfurter. Denn mit dem Anstieg auf 7,74 Euro konnten gleich drei Widerstände geknackt werden. Neben dem Sprung über die 20-Tage-Linie wurde auch die kurzfristige Abwärtstrendlinie aus dem Februar nach oben durchbrochen. Zudem konnte der mittelfristige Aufwärtstrend zurückerobert werden. Dies sollte für ein weiteres massives Kaufsignal sorgen.

