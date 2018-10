Commerzbank: Weitere Abwärtswelle wahrscheinlich!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Der Herbst bringt in Wäldern und Parks fallende Blätter an den Bäumen und den Aktionären der Commerzbank AG fallende Kurse. Und so wie der Herbst noch lange nicht zu Ende ist, so müssen auch die in der Commerzbank-Aktie investierten Anleger befürchten, dass die Talfahrt ihres Investments noch nicht beendet ist.

Die letzten Tage brachten zwar eine gewisse Stabilisierung, doch diese wirkt aus Sicht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.