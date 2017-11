Commerzbank: Weiter im Aufwind!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Liebe Leser,

die Commerzbank ist in den jüngsten Handelsstunden auf dem Weg zu neuen Tops weiter vorangekommen. Chartanalysten vermuten, die Aktie habe zumindest ein Potenzial auf einen Kursgewinn von mehr als 15 %. Dies könnte in den nächsten Wochen weiter angehoben werden. Im Detail: Das jüngste Plus betrug am Donnerstag zwar nur wenige Cent. Dennoch ist die Kursentwicklung positiv, da der übergeordnete charttechnische Aufwärtstrend aufrechterhalten werden konnte. Die Aktie hat sowohl bei 12 Euro wie auch darunter in Höhe von 11 Euro jeweils einige Barrieren überwinden müssen.

Aus charttechnischer Sicht haben sich damit allerdings auch Unterstützungen herausgebildet, die im täglichen Börsengeschehen nun helfen können. Dabei hat es kaum wirtschaftlich neue Nachrichten gegeben. Dennoch sind nur 10 % der Bankanalysten der Meinung, die Aktie sei ein „Kauf“. 65 % wollen „halten“, während 25 % einen „Verkauf“ für ideal halten. Der Wert hat nunmehr das nächste Top vor sich. 12,32 Euro, die am 20. November erreicht wurden, stellen demnach die nächste Hürde dar, die es zu überwinden gilt. Danach wären zumindest 14,39 Euro erreichbar. Hier verläuft das aktuelle 5-Jahres-Hoch vom 4. April 2014.

Technische Analysten: Klarer Trend

Technische Analysten sind der Meinung, die Aktie verlaufe im klaren Hausse-Modus. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beläuft sich auf immerhin 17 %. Dies ist ein deutliches Kaufsignal!

Diese Lithium-Aktien werden bald boomen!

Öl war gestern! Erfahren Sie nur heute KOSTENLOS: Deshalb startet Lithium jetzt erst richtig durch! Diese 5 Aktien werden 2017 einschlagen! Exklusiv und KOSTENLOS sichern!

HIER klicken und „Lithium-Report“ KOSTENLOS herunterladen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.