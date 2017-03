Commerzbank: Die Weichen für eine erfolgreiche(re) Zukunft sind gestellt

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Stark gefallene Aktien besitzen ein ebenso starkes Überraschungspotential. Voraussetzung dafür ist, dass die Wende auf operativer Basis gelingt. Die Commerzbank-Aktie ist so ein typischer Turnaround-Kandidat. Mit einer klaren Marschrichtung will die Bank in Zukunft wieder wesentlich profitabler wirtschaften. Der Markt antizipierte in den vergangenen Monaten die zu erwartenden...