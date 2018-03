Commerzbank: Warum die Aktie jetzt für Anleger wieder interessant werden könnte!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Liebe Leser,

in den letzten Wochen ging es mit der Commerzbank-Aktie wieder etwas nach unten, sodass auch die 10-Euro-Marke von Tag zu Tag näher rückt. An diesem Mittwoch notiert die Aktie erneut mit rund 2 % im Minus. Der Gesamtmarkt leidet immens unter den Börsenturbulenzen in den USA.

Aktuelle Einschätzungen zur Aktie: Relative Stärke Index im überverkauften Sektor!

Nun könnte es spannend werden, ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Johannes Weber.