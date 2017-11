Commerzbank: Wann fällt die magische Grenze?

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

die Commerzbank hat jetzt weitere Gewinne erzielt. Damit schiebt sich das Unternehmen unmittelbar an die Grenze von 12 Euro heran und könnte demnächst in einen charttechnisch noch besseren Aufwärtstrend übergehen, urteilen die Chartexperten. Denn zuletzt hatte sich der jüngste Aufwärtsmarsch etwas abgekühlt. Ein Blick auf die Statistik: Binnen einer Woche notiert die Aktie bei plus minus Null und innerhalb von zwei Wochen ging es sogar um 0,74 % abwärts. Doch es gibt keinen Grund zu klagen, denn seit Jahresbeginn konnte die Aktie einen Kursgewinn von 65 % verbuchen. Das aktuelle 2-Jahres-Hoch bei 12,16 Euro steht seit dem 25. Oktober 2017 auf den Kurstafeln. Aktuell fehlen hierauf nur wenige Cent.

Wirtschaftlich orientierte Analysten sind der Meinung, dass die Commerzbank vor einem „Umbau“ oder gar einer möglichen Übernahme stehe. Das Gerücht macht seit geraumer Zeit die Runde. Dabei sind 5 % der fundamental orientierten Analysten der Meinung, die Aktie sei ein „Kauf“, 75 % wollen derzeit „halten“ und 20 % plädieren dafür, den Bank-Titel zu „verkaufen“.

Mittelfristiges Kursziel ist laut Chartanalysten das 5-Jahres-Hoch bei 14,39 Euro, das am 4. April 2014 erzielt worden war.

Technische Analysten: Aufwärtstrend noch größer

Technische Analysten sind weiterhin der Meinung, die Aktie sei im Aufwärtstrend. Die Trendpfeile sind durchgehend aufwärts gerichtet. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt mehr als 18 %. Insofern ist der Trend intakt!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.