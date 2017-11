Commerzbank: Wacklige Sache

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Ob sich dieser Ausflug auf neue Jahreshochs wird halten lassen? Vergangene Woche war die Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001) rasant auf ein neues Jahres-Verlaufshoch von 12,41 Euro gelaufen, konnte das Niveau aber nicht halten. Statt mit einer bullishen weißen Kerze endete der 25. Oktober mit einem Zweifel erweckenden Doji. Der Rücksetzer folgte auf dem Fuße. Und seither geht es nicht mehr recht vorwärts. Zu Recht?

Durchaus, die Skepsis der Akteure ist berechtigt, Immerhin sauste der Kurs da zum zweiten Mal in kurzer Zeit auf Basis der seit Jahren immer wieder aufflackernden Übernahmegerüchte nach oben, die, ebenso wie immer, seitens des Bundes als dahingehend entscheidendem Anteilseiger dementiert wurden. Und die Quartalsbilanz steht erst am kommenden Donnerstag auf dem Plan. Die kann überzeugen. Aber sie muss es keineswegs. Dass die Aktie zum Start in den neuen Börsenmonat kaum zulegte, während der DAX fulminant nach vorne preschte, ist bezeichnend:

Für den Moment ist erst einmal die Luft raus. Jetzt bräuchte es überzeugende Fakten, um die Commerzbank wieder in Schwung und auf erneute Jahreshochs zu bringen. Da eben das aber völlig offen ist, ist dieser Anfang September losgetretene Aufwärtstrend eine wacklige Sache und sollte mit Vorsicht, sprich mit eher engen Stoppkursen, genossen werden. Da würde sich ein Niveau um 11,60 Euro anbieten, knapp unter dem Hoch vom August und der 20-Tage-Linie … um gerüstet zu sein für den Fall, dass den Bullen in Kürze die Puste ausgeht.

