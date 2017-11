Commerzbank: Wachsen nun die Zweifel?

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Liebe Leser,

die Commerzbank hat im bisherigen Wochenverlauf unter dem Strich ein minimales Plus erreicht. Die Aktie muss aus charttechnischer Sicht nun unbedingt die 12-Euro-Marke überwinden, um Anlauf auf neue Rekorde nehmen zu können. Dies ist in den vergangenen Handelssitzungen nicht gelungen, sodass die Situation im Moment sehr umkämpft scheint. Auf den zweiten Blick jedoch sieht es weiterhin sehr gut aus. Schließlich beläuft sich das Ergebnis der vergangenen 6 Monate noch auf +30 %. Rücksetzer sind deshalb aus der charttechnischen Perspektive normal. Die Aktie konnte zudem das 2-Jahres-Hoch bei 12,16 Euro erst am 25. Oktober setzen – also verläuft sie nahe an einem Top.

Dies ist derzeit für fundamental orientierte Analysten noch ohne Belang. Die Aktie wird nur noch von 5 % der Experten als „Kauf“ betrachtet. 70 % wollen „halten“, während 25 % sogar an einen „Verkauf“ denken. Charttechnische Analysten verweisen auf das aktuelle 3-Jahres-Hoch bei 13,28 Euro vom 8. April 2015 und das 5-Jahres-Top bei 14,39 Euro vom 4. April 2014. Bis dahin bestehen noch immer 20 % Potenzial.

Technische Analysten: Aufwärtstrend ist intakt

Technische Analysten sind noch immer der Meinung, die Aktie sei ein „Kauf“, denn der Aufwärtstrend ist intakt. Die Trendpfeile sind in allen zeitlichen Dimensionen aufwärts gerichtet.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.