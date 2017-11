Commerzbank: Vorsicht – Phantasie kontra Fakten

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Schon wieder ein Übernahmegerücht: Die UBS sei womöglich an Teilen der Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001) interessiert, konnte man am Sonntag in der Neuen Züricher Zeitung lesen. Nun … wenn all das, was da in den letzten gut zwei Monaten kolportiert wurde, auch nur einen Kern Wahrheit in sich tragen sollte, hieße es: Bitte hinten anstellen. Denn bald sind wohl alle europäischen Banken als potenzielle Käufer der Commerzbank durchgereicht worden … und immer wieder dementiert die Bundesregierung als entscheidender Anteilseigner. Was aber die Marktteilnehmer offenbar nicht stört. Die Aktie gehört zu den am stärksten gelaufenen Aktien des DAX seit Jahresbeginn. Nur: Wie nachhaltig kann das sein?

Mitte des Monats gab es einen gewaltigen Turnaround, als genau in dem Moment, als der Aufwärtstrend der Aktie nun doch deutlich gebrochen schien, das Gerücht herumgereicht wurde, dass Deutsche Bank und Commerzbank fusionieren könnten. Dazu kam bislang kein Ton mehr … aber die Aktie blieb, was den Trend angeht, „gerettet“. Doch die letzte Quartalsbilanz, am 9. November veröffentlicht, war nur „okay“. Wirklich dramatische Überraschungen, die erwarten ließen, dass die Erlös- und Ertragslage schnell vorankäme, die Restrukturierung einen umgehenden und nachhaltigen Erfolg gezeitigt hätte, das war darin nicht zu finden.

Auch die Analysten scheinen weniger überzeugt zu sein als das Kursbild suggerieren könnte. Die Mehrheit der Experten hat die Aktie nur mit „Halten“ eingestuft, das durchschnittliche Kursziel liegt momentan mit 11,15 Euro klar unter dem tatsächlichen Kurs. Da stellt sich natürlich die Frage, ob es klug wäre, hier so nahe am bisherigen Jahres-Verlaufshoch, das vergangenen Montag bei 12,47 Euro markiert wurde, noch auf diesen Zug aufzuspringen. Wer dabei ist, kann diese „Phantasie-Welle“ sicherlich noch weiter zu reiten versuchen. Aber ein konsequenter Stoppkurs, der mit einem gewissen „Respektabstand“ unter den beiden dem Aufwärtstrend als Leitstrahl dienenden Linien in Form der 20-Tage-Linie (11,95 Euro) und der September-Aufwärtstrendlinie (12,05 Euro) die Position absichert, wäre unbedingt zu überlegen.

