Commerzbank: Die Übernahmespekulationen kochen wieder hoch!

Liebe Leser,

seit einiger Zeit halten und häufen sich nun schon die Spekulationen über eine mögliche Übernahme der Commerzbank. Nun könnte es einen weiteren Interessenten geben. Wir haben uns die Thematik genauer angesehen.

Neuer Interessent aus der Schweiz?

Mit den französischen Geschäftsbanken BNP Paribas und Crédit Agricole sowie der italienischen Großbank Unicredit wurden bereits zwei potenzielle Käufer für Deutschlands zweitgrößtes Geldhaus gehandelt. Nun berichtet unter anderem „Der Tagesspiegel“ unter Berufung auf die „Neue Zürcher Zeitung“ („NZZ“) über einen weiteren möglichen Anwärter.

Demnach soll die Zürcher UBS Group AG die Fühler nach Teilen des DAX-Konzerns ausgestreckt haben. Laut Insiderinformationen lässt die UBS aktuell mögliche Übernahmeszenarien von einem Strategieteam unter die Lupe nehmen.

Vermögende Kunden im Visier?

„Der Tagesspiegel“ stuft es als wenig wahrscheinlich ein, dass die Schweizer Bank an einer kompletten Übernahme interessiert ist. So befindet sich etwa das Geschäft mit hiesigen „Kleinsparern“ eher nicht im Fokus der UBS. Wahrscheinlicher ist der Zeitung zufolge das Interesse an der Wealth-Management-Sparte der Commerzbank. In diesem Geschäftsbereich könnte die UBS ihre bislang geringe Präsenz in Deutschland durch eine Teilübernahme wesentlich ausbauen.

Als Vorteil der UBS, beispielweise gegenüber anderen Interessenten, sieht die Zeitung, dass die Schweizer Bank mit Martin Blessing sowie Axel Weber zwei ausgesprochene Kenner der Commerzbank in ihren Reihen hat.

Ein Beitrag von Rainer Lenzen.