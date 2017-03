Commerzbank: Übernahme vom Tisch!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

seit September hielten sich hartnäckig Gerüchte, dass die Commerzbank von der Allianz eine Beteiligung an der Oldenburgischen Landesbank (OLB) übernehmen wolle. Dies hätte gut zum Plan des Konzerns gepasst, binnen drei Jahren seine Kundenzahl nochmals um eine Million zu steigern. Denn die OLB ist im norddeutschen Raum durchaus eine große Nummer im Privatkundengeschäft. Doch nach Informationen der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ hat sich die Commerzbank nun aus dem Bieterwettstreit zurückgezogen.

Preis zu hoch?

Weder die OLB noch die Commerzbank wollten sich zu dem Bericht äußern. Die Belegschaft der OLB wird nichtsdestotrotz vermutlich hörbar ausatmen. Die Arbeitnehmer hatten bereits Filialzusammenlegungen und Kündigungen befürchtet. Über die konkreten Gründe für den Rückzug kann ich nur spekulieren.

Wahrscheinlich haben die zahlreichen Interessenten, die sich Medienberichten zufolge am Wettbieten beteiligen, den Preis in unrealistische Höhen getrieben. Es ist ja nicht so, dass die Commerzbank momentan in Bargeld schwimmen würde – siehe letzter Jahresabschlussbericht. Zudem kommen durch den Umbau in den nächsten beiden Jahren hohe Investitionen auf die CoBa zu. Es wäre den Anlegern kaum zu vermitteln gewesen, mehrere Hundert Millionen Euro für eine weitere Baustelle auszugeben. Immerhin wird die OLB auf einen Marktwert von 450 Mio. Euro geschätzt.

Verbliebene Kandidaten

Die heißesten Kandidaten auf die Übernahme sind nun die Bawag PSK aus Österreich sowie die Finanzinvestoren Acathia, Apollo und Towerbrook. Aber auch hier gilt: Keiner dieser Namen wurde bisher von offizieller Stelle bestätigt. Es handelt sich um Unternehmen, denen von Presseseite eine Kaufabsicht unterstellt wird. Und da kann man nie hundertprozentig sicher sein, wer vielleicht im Hintergrund im eigenen Interesse solche Gerüchte gestreut hat.

