Commerzbank: Trading-Chance für einen „heißen Trade!“

Die Commerzbank-Aktie ISIN: DE000CBK1001 bekam am Dienstag einen schönen Kursaufschlag von etwa 3,85 Prozent. Wir denken, dass die Bullen jetzt wieder zur Stelle sind und die Aktie wieder beflügeln können. Die Indikatoren Momentum, RSI und On Balance Volumen zeigen nach oben und das kann ein Hinweis auf weiter steigende Kurse sein. Zudem ist Aktie derzeit günstig bewertet, was sich auch an ...



