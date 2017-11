Commerzbank: Tolle Aussichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Liebe Leser,

die Commerzbank hat den positiven Aufwärtslauf eindeutig fortgesetzt. Die Aktie ist in der Lage, ganz neue Rekordhöhen anzuvisieren, meinen Chartanalysten mit Blick auf die aktuelle Entwicklung. Hier werden Potenziale von mehr als 20 % vermutet. Im Einzelnen: Die Aktie gewann am Mittwoch erneut fast 1 % hinzu und überwand damit die Hürde von 12 Euro nachhaltig. Auf diese Weise konnte der charttechnische Aufwärtstrend eindeutig bestätigt werden. Die Kurse sind in einem moderaten Tempo über die Hürde geklettert und haben damit zumindest aus charttechnischer Sicht auch keinen stärkeren Korrekturbedarf. Nun ist auch der kleinere Seitwärtstrendkanal, der sich seit Anfang Juli gebildet hatte, ad acta gelegt.

Vermutlich wird nun rasch das 2-Jahres-Hoch 12,32 Euro vom 20. November 2017 überwunden. Dann sollte es ohne größere Widerstände bis auf 13,28 Euro in die Höhe gehen. Hier war am 8. April 2015 das 3-Jahres-Hoch markiert worden. Anschließend ginge es um das 5-Jahres-Hoch bei 14,39 Euro. Darüber erwarten Chartanalysten einen Durchmarsch in Richtung 20 Euro. Nach unten hin ist die frühere Hürde von 12 Euro nun eine kräftigere Unterstützung. Wirtschaftlich gab es keine neuen Nachrichten. Dennoch sind nur 10 % aller Bankanalysten der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 65 % wollen halten und 25 % plädieren für einen Verkauf.

Technische Analysten: Ein Durchmarsch!

Technische Analysten erwarten im Zweifel sogar einen Durchmarsch. Die Aktie ist in allen zeitlichen Dimensionen aufwärts gerichtet. Der GD200 notiert nun bei 10,08 Euro und ist etwa 18 % entfernt. Ein klares Kaufsignal!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.