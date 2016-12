Commerzbank: Die Talsohle ist durchschritten!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

im Dezember sind 4 neue Analysteneinschätzungen zur Commerzbank erschienen. Die Experten setzten sich dabei in erster Linie mit den mittelfristigen Zukunftsperspektiven der europäischen Banken auseinander. Die Talsohle sei zwar durchschritten, aber deutliche Zuwächse noch in weiter Ferne, so das Credo der Analysten.

Geduld ist gefragt

Johannes Thormann von HSBC schien auf den ersten Blick am optimistischsten gestimmt zu sein. Immerhin korrigierte er sein Kursziel von 6,50 Euro auf 7,60 Euro nach oben. Doch der Empfehlung schob er sogleich eine Warnung hinterher. Wirkliches Aufwärtspotenzial könne er für die Aktie in den kommenden drei Jahren nicht erkennen. Langfristig orientierte Anleger müssten sich vermutlich bis 2020 gedulden, bis das Unternehmen wieder erkleckliche Gewinne abwerfe, die einen deutlich höheren Kurs rechtfertigten.

Auf dem richtigen Weg

Michael Seufert sieht die Commerzbank zumindest auf dem richtigen Weg. Das Institut passe sein Geschäftsmodell konsequent an die veränderten Marktbedingungen an. Aber man dürfe nicht vergessen, dass die derzeitige Zinspolitik der EZB und das geringe Wirtschaftswachstum im EU-Raum größere Gewinnsprünge verhindern würden.

Uneins waren sich die Experten in Bezug auf die Auswirkungen der Bankenregulierung. Während Seufert sich noch weitere Schikanen erwartet, ist Kian Abouhossein der Meinung, die Commerzbank habe das Schlimmste bereits überstanden. Was nun noch bis zum endgültigen Inkrafttreten von Basel 3 folgen werde, sei für die Bank beherrschbar. Weitere Abschläge auf den Gewinn pro Aktie seien auf jeden Fall nicht mehr zu erwarten.

Neue Analystenempfehlungen im Überblick

(Analyst: Einstufung – Kursziel in Euro (Abstand zum Kurswert in Prozent)

HSBC: „Hold“ – 7,60 Euro (+5 %)

NordLB: „Kaufen“ – 7,20 Euro (0 %)

JPMorgan: „Neutral“ – 7,00 Euro (-3 %)

Deutsche Bank: „Hold“ – 6,00 Euro (-17 %)

