Commerzbank: Sofort VERKAUFEN!?

9 Prozent Verlust in nur einer Woche. Die Commerzbank Aktie zählte damit zu dem größten Verlierer im DAX. Schuld sind die vergangen Donnerstag präsentierten Zahlen. Auch wenn der Gewinn besser als erwartet ausfiel. Die Commerzbank verdiente im letzten Jahr 75 Prozent weniger. Müssen Sie die Aktie jetzt sofort verkaufen‘?

Die Zahlen sind eine Hiobsbotschaft

Auch wenn die Erwartungen niedriger waren. So schätzen Analysten den Gewinn auf 250 Millionen Euro. Am Ende waren es dann 279 Millionen. Was auf den ersten Blick positiv erscheint ist auf dem zweiten allerdings ein brutaler Schlag ins Gesicht. Im Vorjahr betrug der Gewinn noch 1,1 Milliarden Euro. Ein Verlust von etwa 75%! Der Grund findet sich in unerwarteten Abschreibungen und in faulen Schiffskrediten. Diese sollen bis ins Jahr 2020 aber vollends verschwunden sein.

Die Aktie bricht nach unten durch

Charttechnisch sieht es ganz und gar nicht rosig aus. In dieser Woche ist die wichtige Unterstützung von 7,50 Euro durchbrochen worden. Der Weg nach unten ist somit vorbereitet. Erste Unterstützungen erhält die Aktie jetzt bei etwa 7 Euro und 6,50 Euro. Anleger sollten hier ab sofort auf ihre Positionen aufpassen.

Ein Gastbeitrag von Tobias Jauck.

