Commerzbank: So sieht es aus!

Liebe Leser,

eine bombastische Wirkung auf dem Börsenparkett hat letzte Woche die Nachricht zur Commerzbank gehabt. Hat doch die Aktie innerhalb einer Woche einen Sprung um mehr als 5 % nach oben gemacht: Frank Holbaum hat sich dies letzte Woche genauer angeschaut.

Verbesserung! Mit dem Sprung um 5% hat die Commerzbank die 2-Wochen-Bilanz sogar auf ein Plus von über 15 % verbessert. Das hat die Aktie in allen bedeutenden zeitlichen Dimensionen in den Aufwärtstrend geführt, der nach Ansicht technischer und charttechnischer Experten in einen Lauf nach oben führen könnte.

Aufwärtstrend! Weil der Abstand zur trendentscheidenden 200-Tage-Linie nun schon mehr als 23 % beträgt konnte die Aktie auch in den kürzerfristigen zeitlichen Dimensionen den Aufwärtstrend markieren und sowohl die 38-Tage-Linie wie auch die 50-Tage-Linie nach oben durchbrechen.

Schutzschild! Der Boden bei 7,50 Euro könnte die Aktie bei Gewinnmitnahmen schützen und ein neues 6-Monats-Hoch ist sehr wahrscheinlich, nachdem das alte Top bei 8,25 Euro schon überwunden wurde. Auch das 12-Monats-Hoch wird nach Ansicht charttechnischer Analysten schnell kippen und dann ist der Weg zur 10 Euro Kursmarke frei.

Derzeit sieht es gut aus bei der Commerzbank und wir halten Sie weiterhin informiert.

Ein Beitrag von Jennifer Diabatè.