Commerzbank: So könnte sie sich retten!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die Richtung ist eindeutig: Während die Aktie der Commerzbank im Jahresverlauf mehr als 20 Prozent verloren hat, gingen die Papiere vom Finanzdienstleister Wirecard geradewegs durch die Decke. Mehr als 150 Prozent Plus stehen aktuell zu Buche. In der Konsequenz hat Wirecard damit das Traditionshaus in Sachen Marktwert längst überholt, es droht der Abstieg aus dem Leitindex DAX. Ein Trick allerdings könnte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Achim Graf.