Commerzbank: Schwache Quartalszahlen schicken Aktie in den Keller!

Nach dem das Management des Konzerns am Mittwoch die Quartalszahlen präsentierte, ging der Aktienkurs der Commerzbank auf Tauchgang. Allein am Mittwochmittag fiel der Kurs um 5 %. Doch nicht nur die Umstrukturierung des Konzerns scheint für die schwachen Zahlen verantwortlich zu sein. So werfen einige Belastungen Fragen auf, die vorerst unbeantwortet bleiben.

Konnte das Unternehmen zur Blütezeit der Corona-Krise vor einem ...



