Commerzbank: Der Schock nach dem Schock

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Bereits gestern verlor die Commerzbank-Aktie nach Veröffentlichung der Jahreszahlen 2,28% an Wert - heute geht es erneut über 2% in den Keller. Und der Schock geht weiter. So hat das Analysehaus S&P Global die Commerzbank nach Zahlen zum vierten Quartal von "Hold" auf "Strong Sell" abgestuft und das Kursziel auf 6,50 Euro belassen. Der Gewinn sei gesunken und die Eigenkapitalrendite...