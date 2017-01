Commerzbank STEIGT auch im neuen Jahr!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

auch kurz nach Sylvester geht die Commerzbank Aktie ab wie eine Rakete. Ein Tagesplus von über 4,20 Prozent katapultiert die Aktie an die Spitze des Deutschen Aktienindex. Damit beginnt der Jahresstart für die Aktionäre des Bankhauses so wie er letztes Jahr aufgehört hat. Überragend! Seit Jahresbeginn steht bereits ein Plus von etwa 8 Prozent zu Buche.

Bessere Bonität sorgt für Zuversicht

Bereits im letzten Jahr wurde es bekannt. Die weltweit größte Ratingagentur Standard & Poors prüft ein besseres Ranking für deutsche Geldhäuser. Mit von der Partie ist auch die Commerzbank. Ihr aktuelles Rating „BBB+“ steht jetzt auf dem Prüfstand. Eine bessere Einstufung der Bonität, hätte eine höhere Kreditwürdigkeit zur Folge. Dadurch kann sich die Bank zukünftig mit geringeren Zinsen refinanzieren oder neue Kredite preiswerter aufnehmen. Die laufenden Kosten sinken somit.

Auch 2017 für eine Überraschung gut?

Es scheint als ob sich das Comeback der deutschen Bank Aktien auch in 2017 weiter fortsetzt. Der Jahresauftakt ist auf jeden Fall bereits gelungen. Die Papiere der Geldhäuser stehen nun auf dem Fokus der Anleger. Für die Scheine der Commerzbank steht vorerst ein technischer Widerstand vor der Türe. 8 Euro gilt es nun zu überwinden. Die Phantasie auf zweistellige Preise rückt in greifbare Nähe.

Ein Gastbeitrag von Tobias Jauck.

