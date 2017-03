Commerzbank: Riesen Überraschungspotential

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die Commerzbank-Aktie kennt seit dem Allzeit-Tief am 03.08.2016 nur noch einen Weg: Nach oben! Dabei können sich die Aktionäre alleine in den vergangenen 6 Monaten über einen Kursgewinn in Höhe von 31% freuen. Dabei ist die Commerzbank-Aktie ein typischer Turnaround-Kandidat:Mit einer klaren Marschrichtung will die Bank in Zukunft wieder wesentlich profitabler wirtschaften....