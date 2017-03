Commerzbank: Reichlich Kurspotential

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

So tief wie am 3. August 2016 stand der Aktienkurs der Commerzbank noch nie. Damals war ein Anteilsschein gerade einmal noch 5,19 Euro wert. Die zweitgrößte Bank der stärksten Wirtschaftsnation Europas kam damals auf einen Börsenwert von lediglich 6,5 Milliarden Euro – und das obwohl die Commerzbank 2015 einen Milliardengewinn in Höhe von 1,69 Milliarden Euro erzielte....