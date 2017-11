Commerzbank: Quartalsergebnisse im Überblick!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Liebe Leser,

die Commerzbank hat am Donnerstag die Zahlen für das dritte Quartal 2017 vorgelegt. Aufgrund von erhöhten Sondererträgen konnte das Finanzinstitut ein operatives Ergebnis von 629 Mio. Euro nach 429 Mio. Euro im Vorjahresquartal verbuchen. Die Sondererträge gingen auf den Verkauf von Concordis sowie dem Ausstieg aus dem Joint-Venture mit BNP Paribas zurück. In den ersten neun Monaten lag das operative Ergebnis bei 1,14 Mrd. Euro und damit 7,7 % über dem des Vorjahres. Netto lag der Gewinn in den ersten neun Monaten bei 66 Mio. Euro.

Segment Privat-und Unternehmenskunden

Im Segment Privat- und Unternehmenskunden lag das operative Ergebnis im dritten Quartal bei 381 Mio. Euro nach 275 Mio. Euro im Vorjahresquartal – ein Plus von 38,54 %. In den ersten neun Monaten betrug das Ergebnis 712 Mio. Euro. nach 845 Mio. Euro im Vergleichszeitraum ein Jahr zuvor – ein Minus von 15,73 %. Seit Jahresbeginn konnten 450.000 Neukunden gewonnen werden, davon kamen 100.000 von Onvista, das kürzlich von der Tochter comdirekt übernommen wurde.

Segmente Firmenkunden und Asset & Capital Recovery

Das Segment Firmenkunden erlitt einen Rückgang beim operativen Ergebnis auf 241 Mio. Euro und damit um 26,30 % gegenüber dem Vorjahresquartal. In den erste neun Monaten lag das Ergebnis bei 742 Mio. Euro nach 927 Mio. Euro im Vergleichszeitraum im Jahr zuvor. Das Segment Asset & Capital Recovery verzeichnete ein geringeres Minus von 100 Mio. Euro nach -108 Mio. Euro im Vorjahresquartal. In den ersten neun Monaten lag das Minus bei -215 Mio. Euro gegenüber -359 Mio. Euro im Vergleichszeitraum ein Jahr zuvor.

Prognose unverändert

Die Prognosen hat das Unternehmen bestätigt. Es wird für das Jahr 2017 ein leicht positives operatives Nettoergebnis erwartet. Die harte Kernkapitalquote soll bei mindestens 12,5 % liegen. Die Kosten sollen 7,1 Mrd. Euro nicht überschreiten.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.