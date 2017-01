Commerzbank: Der Privatkunde ist König!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Liebe Leser,

in der letzten Woche stockte den Anlegern der Commerzbank sicher der Atem. Haben doch die Nachrichten zur Senkung der Kosten von Depotführungen die Gemüter der Anleger ziemlich aufgemischt. Ein guter Schachzug, doch wird er sich auszahlen?

Der Kunde ist König! Deutschlands zweitgrößtes Geldinstitut will sich weiterhin als Bank für Privatkunden profilieren, denn nun hat Private Banking-Vorstand Michael Mandel die Kosten für die Depotführung bei Fonds drastisch senken lassen. Wo bislang Kosten im Bereich von drei bis fünf Prozent für die Transaktionen angefallen waren, ist das neue Gebührenmodell nun überarbeitet und deutlich vereinfacht worden und die Kunden müssen jetzt nur noch 0,9 Prozent, mindestens aber 90 Eur pro Quartal, zahlen. Das alte Modell, so erklärte Mandel, sei aufgrund der niedrigen Renditen nicht mehr tragfähig gewesen. Mit dem neuen Modell möchte man nun Kunden überzeugen.

Guter Schachzug! Die Commerzbank bemüht sich wirklich um Kunden und damit hat sie auch Erfolg. So ist es der Bank dann auch gelungen, innerhalb eines Zeitraumes von vier Jahren 1 Million neuer Kunden zu gewinnen. Nun sollen, im Jahr 2017 allein, noch einmal eine halbe Million dazukommen.

Es muss sich erst noch zeigen, ob die neue Preispolitik von Mandel dazu beitragen kann, denn da gibt es auch noch die zahlreichen Fintechs, die auf den Markt drängen und die Situation zusätzlich erschweren. Wir bleiben für Sie am Ball.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse